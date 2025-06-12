«Авторитет ФИА подорван». Австрийский автоклуб опубликовал письмо в преддверии выборов

Австрийский автоклуб (ÖAMTC), являющийся одним из крупнейших в мире и одним из основателей Международной автомобильной федерации (ФИА), опубликовал письмо с критикой в адрес нынешнего руководство организации и президента Мохаммеда бен Сулайема на фоне предстоящих выборов и желании провести реформы в уставе со стороны Мохаммеда для сужения круга кандидатов на руководящую должность.

«Авторитет ФИА как организации уже был подорван из-за неоднократных ошибок руководства. Это не аномалии: это признаки системы управления, которая работает со сбоями из-за отсутствия нормальных внутренних дебатов и обсуждений. Репутация ФИА по сравнению с другими международными организациями находится под угрозой из-за того, что она сама себе нанесла ущерб в результате провала управления.

Если существует риск, что эти изменения будут выглядеть как помощь текущей администрации ФИА, а не самой организации, их не следует принимать. Есть достаточно времени для более тщательного размышления, и, если это желаемые изменения, то они останутся таковыми на следующей Генеральной ассамблее после следующих выборов», — приводит письмо автоклуба издание GPblog.

Генеральная ассамблея проведёт заседание сегодня, 12 июня.