Норрис рассказал о трудностях с MCL39

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» рассказал о трудностях за рулём болида MCL39.

«Трудности с MCL39? Я могу только сказать, как пилотирую машину и на что полагаюсь, и это во многом связано с ощущениями за рулём. Это мой основной источник ощущений того, насколько быстро я могу управлять болидом. Когда соревнуешься с лучшими в мире, нужно, чтобы всё подсказывало, вызывало наилучшие ощущения, чтобы быть максимально аккуратным.

Если тебе не хватает этой мелочи, то трудно быть лучшим. Мне пришлось поработать над поиском других способов выжать из себя лучшее время прохождения круга, будь то работа телом и ногами, или попытка совместно с командой найти способы вернуть это ощущение за рулём. Всё это часть моей работы», — приводит слова Норриса издание GPblog.