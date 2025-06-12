Xiaomi SU7 Ultra установил рекорд «Нордшляйфе» для серийных электромобилей

Автомобиль Xiaomi SU7 Ultra проехал круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 7:04.957, установив тем самым новый рекорд трассы для серийных электромобилей. Напомним, ранее предсерийный прототип этой машины показал время 6:46.874, став самым быстрым четырёхдверным автомобилем на «Нордшляйфе».

Прежде рекорд «Северной петли» для серийных электромобилей принадлежал 1914-сильному Rimac Nevera — в августе 2023 года этот автомобиль преодолел круг за 7:05.298. Таким образом, Xiaomi SU7 Ultra превзошёл время Rimac Nevera на 0,341 секунды.

Команда Xiaomi после установления рекорда Фото: Xiaomi

Xiaomi SU7 Ultra — наиболее экстремальная версия электроседана SU7, представленная в октябре 2024 года. Эта модель оснащается тремя электромоторами суммарной мощностью 1138 кВт (1547 л. с.). До 100 км/ч SU7 Ultra разгоняется за 1,98 секунды, а её максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Напомним, абсолютный рекорд «Нордшляйфе» принадлежит модифицированному прототипу LMP1 Porsche 919 Hybrid EVO, на котором Тимо Бернхард в 2018 году показал время 5:19.546. Самым быстрым серийным автомобилем на «Северной петле» считается Mercedes-AMG One — в сентябре 2024 года Маро Энгель проехал на нём 20,8-километровый круг за 6:29.090.