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Алези ответил, почему похож на Леклера

Алези ответил, почему похож на Леклера
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Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези прокомментировал сравнение с 27-летним пилотом из Монако Шарлем Леклером, выступающим за команду «Феррари».

«Я был немного похож на него, да. Не повезло, потому что у него не было машины, чтобы пройти весь путь и побороться за титул чемпиона мира. Для меня он остаётся сильнейшим гонщиком на стартовой решётке с точки зрения таланта, надеюсь, у него будет шанс в будущем», — приводит слова Алези издание FormulaPassion.

Алези выступал за «Феррари» на протяжении пяти сезонов — с 1991 по 1995 год. За это время он одержал одну победу на Гран-при Канады — 1995 и взял две поул-позиции.

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