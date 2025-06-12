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Шарль Леклер задумался об уходе из «Феррари» — Corriere della Sera

Шарль Леклер задумался об уходе из «Феррари» — Corriere della Sera
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер задумался об уходе из команды, сообщает издание Corriere Della Sera.

По информации ресурса, контракт Леклера с «Феррари» рассчитан до 2029 года, однако у гонщика есть возможность его досрочного расторжения уже в 2026-м. Сообщается, что Леклер сомневается в конкурентоспособности «Скудерии» с вводом новых правил.

Напомним, после девяти этапов сезона «Феррари» располагается на втором месте в Кубке конструкторов. В личном зачёте Леклер занимает пятое место, его напарник и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон – шестой.

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