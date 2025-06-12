Сразу три итальянских издания заявили о недовольстве в «Феррари» работой Вассёра

В четверг, 12 июня, срази три итальянских издания опубликовали статьи о том, что в «Феррари» растёт недовольство работой руководителя Фредерика Вассёра в Формуле-1.

В Corriere della Sera написали о том, что высшие чины итальянского коллектива взяли под пристальное внимание работу Фредерика. От француза потребовали отчитаться за неудовлетворительную работу, а его положение уже не столь прочно, и его обвиняют в том, что он мало что знает о внутренней обстановке, настолько, что миланская газета указывает на человека, который мог бы заменить его, в лице Антонио Колетты. За два года Коллета дважды с гиперкарами выигрывал «24 часа Ле-Мана».

В статье La Gazzetta dello Sport подтвердили беспокойство в высшем руководстве «Феррари» и заявили о том, что ближайшие три этапа станут ключевыми для будущего Вассёра в итальянской команде.

Итальянское издание Motorsport обсудило истекающий в этом году контракт Фредерика. «Удивительно, что контракт Вассёра истекает в конце 2025 года, но не было информации о том, что для такой стратегической роли ещё не велось переговоров о продлении. Возможно, они проходят в абсолютной тишине, но у нескольких наблюдателей возникает ощущение, что для Фреда начался момент «ледниковый период» в отношениях с руководством».