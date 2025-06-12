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Алези: у Вассёра нет такого влияния в «Феррари», как у Жана Тодта

Алези: у Вассёра нет такого влияния в «Феррари», как у Жана Тодта
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Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался о положении французского специалиста Фредерика Вассёра в «Феррари».

«У Вассёра нет такого влияния в «Феррари», как у кого-то вроде Жана Тодта. Проблема не в его решениях, а в людях, которые сегодня в «Феррари» хотят командовать, но при этом некомпетентны», — приводит слова Алези издание FormulaPassion.

Напомним, ранее сразу несколько итальянских ресурсов сообщили, что в руководстве «Феррари» растёт недовольство работой Вассёра. Заявляется, что следующие три этапа станут ключевыми для статуса француза в команде.

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