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Стролл рассказал подробности своей травмы, из-за которой пропустил гонку в Испании

Стролл рассказал подробности своей травмы, из-за которой пропустил гонку в Испании
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26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», раскрыл детали своего повреждения, из-за которого был вынужден пропустить основную гонку Гран-при Испании.

«Чувствую себя хорошо. Пару месяцев назад начал ощущать боль в запястье и кисти, но хотел продолжать участвовать в гонках. Однако дискомфорт стал слишком сильным, и мы приняли решение о медицинском вмешательстве. Естественно, я был разочарован, пропустив гонку в Барселоне, но в то время это было правильное решение, и я с нетерпением жду возвращения к гонкам в этот уикенд», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

Стролл примет участие в Гран-при Канады.

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