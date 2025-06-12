Стролл рассказал подробности своей травмы, из-за которой пропустил гонку в Испании

26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», раскрыл детали своего повреждения, из-за которого был вынужден пропустить основную гонку Гран-при Испании.

«Чувствую себя хорошо. Пару месяцев назад начал ощущать боль в запястье и кисти, но хотел продолжать участвовать в гонках. Однако дискомфорт стал слишком сильным, и мы приняли решение о медицинском вмешательстве. Естественно, я был разочарован, пропустив гонку в Барселоне, но в то время это было правильное решение, и я с нетерпением жду возвращения к гонкам в этот уикенд», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

Стролл примет участие в Гран-при Канады.