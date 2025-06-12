«В Максе никогда нельзя сомневаться». Алонсо о перспективах Ферстаппена в борьбе за титул

43-летний двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо выразил уверенность, что на данный момент четырёхкратный чемпион Ф-1 и гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен по-прежнему входит в число претендентов на чемпионство в текущем сезоне.

«Макс каждый год показывает свой лучший сезон. В прошлом году у него была не самая доминирующая машина, тем не менее ему удалось стать чемпионом за две или три гонки до конца сезона. В этом году у Ферстаппена даже не вторая или третья лучшая машина в паддоке. Однако он продолжает бороться. Макс всегда на высоте, и в нём нельзя сомневаться», — приводит слова Алонсо портал Motorsport Week.