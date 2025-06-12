Лэнс Стролл рассказал, как готовился к Гран-при Канады после операции на руке

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал, каким образом готовился к предстоящему Гран-при Канады. Спортсмен пропускал гонку предыдущего этапа Формулы-1, Гран-при Барселоны, из-за боли в руке и запястье. В результате Лэнс перенёс операцию.

«Что делал, чтобы подготовиться к возвращению в кокпит? Я проехал несколько кругов на трассе «Поль-Рикар» на юге Франции, прежде чем отправиться в Канаду. Так что был рад вернулся за руль перед началом гоночного уикенда, что действительно оказалось полезным. В кокпите чувствовал себя хорошо и теперь полностью сосредоточен на предстоящем уикенде», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

Гран-при Канады пройдёт с 13 по 15 июня.

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