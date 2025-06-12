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Хельмут Марко рассказал, в каком случае уйдёт на пенсию

Хельмут Марко рассказал, в каком случае уйдёт на пенсию
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Советник австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался насчёт возможного ухода на пенсию.

«К сожалению, всё меньше людей, с которыми я был близко знаком, могут присутствовать на Гран-при — некоторые из них уже ушли из жизни, а другие не могут приехать из-за различных обстоятельств. Однако я не намерен останавливаться до тех пор, пока могу выполнять свою работу в полной мере — как физически, так и морально.

Очень увлечён и искренне люблю эту фантастическую команду, в которой выступает один из величайших пилотов всех времён. Это придаёт мне силы и мотивацию, и я не испытываю проблем с длительными поездками», — приводит слова Марко портал GPblog.

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