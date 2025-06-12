Хорнер назвал идеальный состав пилотов «Ред Булл» за всё время истории команды

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о лучшем составе пилотов в истории команды. Кристиан работает в «Ред Булл» с 2005 года.

«Состав пилотов мечты из списка тех, кто был в команде? Это несложно! Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель с Даниэлем Риккардо в качестве резерва и Дэвидом Култхардом в качестве амбассадора», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 144 очка. Лидером является «Макларен», у которого 362 балла.

Ранее сообщалось, что Кристиан якобы ведёт дискуссии с французской командой «Альпин».

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