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Хельмут Марко: Ферстаппен постоянно прогрессирует. Я не вижу конца его развитию

Хельмут Марко: Ферстаппен постоянно прогрессирует. Я не вижу конца его развитию
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Советник австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко восхищён тем, что четырёхкратный чемпион Ф-1 и пилот «быков» нидерландец Макс Ферстаппен постоянно развивается.

«Макс, безусловно, лучший пилот, который когда-либо выступал за «Ред Булл», и он постоянно прогрессирует. Я не вижу конца его развитию. Ему всегда удаётся находить новые пути к победе.

Например, во время прошлогодней гонки Гран-при Бразилии на мокрой трассе Макс поднялся с 17-го места на первое. Ферстаппен стал быстрее, однако при этом был менее рискованным и более спокойным.

Он продолжает развиваться, но уже на старте ему не требуются разминка или знания трассы. Если дорога мокрая, Макс выходит на трассу и опережает остальных на две-три секунды, остальным нужно проехать три-четыре круга, чтобы догнать его по времени», — приводит слова Марко портал Racingnews365.

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