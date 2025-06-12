Нельсиньо Пике ответил, чем Ферстаппен, Хэмилтон и Алонсо отличаются от других пилотов Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсиньо Пике поделился мнением о качествах, обладатели которых имеют преимущество перед соперниками.
«Что отличает Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо, Макса Ферстаппена от других парней, так это то, что у них немного больше таланта. Но главное отличие заключается в их уме. Даниэль Риккардо не растерял свой талант, он потерял голову», — сказал Пике в подкасте Pelas Pistas.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о лучшем составе пилотов в истории команды. В гоночном коллективе из австрии Кристиан работает с 2005 года.
Мбаппе и Хэмилтон сразились в игре по Формуле-1: