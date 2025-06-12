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Хорнер отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Ред Булл»

Хорнер отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слухи о своём возможном уходе из австрийского коллектива.

«Очевидно, что за годы у меня было много разных подходов, и я всегда рад работать с отличными командами. Но моё сердце и душа принадлежат «Ред Булл». Я вложил в неё бо́льшую часть своей жизни и чувствую ответственность перед её сотрудниками.

В нашем коллективе работает порядка двух тысяч человек. Я очень рад тому, что нас ждёт в будущем в связи с созданием нашего собственного двигателя. Для нас это словно новая глава, когда всё собрано под одной крышей. Вы знаете, сколько людей уже прошли через это? Поэтому это не только серьёзный вызов, но и прекрасная возможность, и мы как организация очень рады этому», — приводит слова Хорнера портал Sportskeeda.

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