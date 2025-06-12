«Похоже, потерял голову». Нельсиньо Пике – об одном из пилотов Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсиньо Пике поделился мнением об аргентинском пилоте «Альпин» Франко Колапинто.

«Похоже, Колапинто потерял голову. Он не медленный и уже показал это. Он не глуп. Но в какие-то моменты что-то происходит с его головой. А побеждают в итоге самые сильные, агрессивные и уверенные в себе умы», — сказал Пике в подкасте Pelas Pistas.

Напомним, о назначении Франко боевым пилотом «Альпин» сообщила 7 мая. Его контракт рассчитан на пять гонок. Во французской команде он заменил Джека Дуэна.

Ранее Пике ответил, чем Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо отличаются от других пилотов Формулы-1.

Франко Колапинто обратился к фанатам «Альпин»: