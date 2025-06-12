Экс-пилот Ф-1: надеюсь, что гонка в Монреале будет скучной из-за Ферстаппена!

Бывший пилот Формулы-1, а ныне председатель профсоюза гонщиков GPDA (Ассоциация гонщиков Гран-при) австриец Алекс Вурц призвал четырёхкратного чемпиона Ф-1 и пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена проявить сдержанность во время Гран-при Канады, чтобы избежать дисквалификации, в результате которой он пропустит Гран-при Австрии.

«Я просто надеюсь, что гонка в Монреале будет скучной из-за Макса! Нет, серьёзно, как мне кажется, у него уже есть планы на этот счёт, и он будет действовать решительно, если ситуация потребует этого. Он снова поможет команде и будет отвечать за последствия.

Тем не менее Макс — крепкий парень, достаточно умный, чтобы знать, как действовать в сложных ситуациях. Мы все нуждаемся в нём и хотим видеть его в Шпильберге!» — приводит слова Вурца портал Racingnews365.

К настоящему моменту на счету Ферстаппена 11 штрафных баллов из возможных 12. В случае получения ещё одного он будет автоматически дисквалифицирован на один уикенд.