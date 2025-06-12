«Мама двух ангелов». Пике показала совместное фото дочек от Квята и Ферстаппена

Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где показала фото двух дочек: Пенелопы и новорождённой Лили.
«Мама двух ангелов», — подписала фотографии Келли.
Фото: Из личного архива Келли Пике/DESTINATION PHOTOGRAPHER
Фото: Из личного архива Келли Пике/DESTINATION PHOTOGRAPHER
Напомним, Пенелопа родилась во время отношений Пике с бывшим гонщиком Формулы-1 россиянином Даниилом Квятом. Лили – дочь Келли и Макса.
Ранее бывший бразильский гонщик Формулы-1 Нельсиньо Пике ответил, чем Ферстаппен, а также Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо отличаются от других гонщиков Формулы-1.
Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Макса Ферстаппена: