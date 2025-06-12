«Феррари» отреагировала на публикации о возможном уходе Фредерика Вассёра

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» отреагировала на множественные публикации в СМИ относительно возможного расставания со своим руководителем Фредериком Вассёром. Ранее соответствующие статьи вышли сразу у трёх итальянских изданий. По их сведениям, «Скудерия» недовольна главой команды, а высшие чины гоночного коллектива взяли под пристальное внимание работу Фредерика.
«Это неправда. На это даже не стоит реагировать», — приводит ответ «Феррари» издание GPblog.
В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 165 очков.
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