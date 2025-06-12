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Расселл ответил, будет ли справедлива возможная дисквалификация Ферстаппена

Расселл ответил, будет ли справедлива возможная дисквалификация Ферстаппена
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о возможной дисквалификации гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на один Гран-при. В настоящий момент в активе нидерландца 11 штрафных баллов. В случае получения ещё одного он будет автоматически дисквалифицирован на один гоночный уикенд. Напомним, Макс был наказан на Гран-при Испании за инцидент с Джорджем.

«Если он наберёт 12 штрафных очков, то дисквалификация не будет несправедливой. В конце концов, именно поэтому существуют штрафные баллы. Если продолжаешь пилотировать неосторожно — получаешь штрафы, которые ведут к дисквалификации. Всё в ваших руках. Он пробовал меня вытолкнуть. Не думаю, что он пытался намеренно врезаться в меня. Он просто хотел немного напугать меня, но недооценил ситуацию», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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