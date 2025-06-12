В ФИА утвердили поправки в уставе, против которых выступил австрийский автоклуб

Члены Международной автомобильной федерации (ФИА) утвердили изменения в своём уставе, несмотря на критику со стороны австрийского автоклуба (ÖAMTC), который является одним из крупнейших в мире и входит в число основателей организации.

«С 2021 года ФИА активно работает над укреплением своей политики корпоративного управления. Она определяет деятельность организации и гарантирует надёжность и прозрачность всех её правил, практик и процессов.

Предлагаемые поправки к уставу ФИА направлены на дальнейшее совершенствование процессов управления и обеспечения конфиденциальности. Они предоставят Комитету по выдвижению кандидатур больше времени для изучения критериев отбора кандидатов, что, в свою очередь, позволит обеспечить последовательность и строгость избирательного процесса.

Все предложенные поправки были одобрены подавляющим большинством клубов — членов ФИА на Генеральной ассамблее в рамках демократического процесса, который регулирует принятие решений в федерации», — приводит слова анонимного представителя ФИА портал RaceFans.