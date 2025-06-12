«Факт». Исак Хаджар категорично ответил, готов ли к переходу в «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар признался, что пока не чувствует себя готовым к переходу в «Ред Булл».

«Полагаю, это нормально, ведь Лиам Лоусон и Юки Цунода – хорошие гонщики. Так что да, так думать нормально. Но мне просто любопытно – и это единственное слово, которое я могу использовать – побыть рядом с Максом. Однако, конечно, я не чувствую себя готовым. Это факт. Здорово, что я могу набраться опыта там, где сейчас нахожусь. Получаю огромное удовольствие от каждого уикенда, многому учусь, и мне нравится пилотировать эту машину. Посмотрим, что будет в будущем, но, очевидно, для младшего пилота «Ред Булл» это нормальная траектория», — приводит слова Хаджара Motorsport Week.

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