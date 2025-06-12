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Бортолето едва не пропустил Гран-при Канады из-за украденного паспорта

Бортолето едва не пропустил Гран-при Канады из-за украденного паспорта
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20-летний бразильский пилот «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето сообщил, что накануне вылета в Канаду у него украли паспорт и некоторые другие личные вещи в Швейцарии.

«Когда я недавно ужинал в Швейцарии, мою машину вскрыли и украли рюкзак. В нём лежали мой паспорт, ноутбук, экипировка для бега.

Это был настоящий хаос, но нам удалось найти того парня, кто украл вещи. В конце концов всё получилось, и я успел сделать новый паспорт. И из того, что украли, у нас не вышло всё вернуть», — приводит слова Бортолето портал Band.

Ранее Бортолето объяснился из-за слов в адрес Андреа Кими Антонелли «в следующий раз отправлю его в стену».

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