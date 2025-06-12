Расселл ответил, должен ли Ферстаппен извиниться перед ним за инцидент в Испании

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об инциденте с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, имевшим место после рестарта на Гран-при Испании. Впоследствии нидерландец получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

«Не думаю, что ему нужно извиняться передо мной. Его действия дорого обошлись ему, а мне они принесли пользу. Так что я должен быть почти благодарен ему», — приводит слова Расселла ESPN US.

Напомним, Расселл на Гран-при Испании показал четвёртый результат. Победу одержал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, пройдёт с 13 по 15 июня.

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