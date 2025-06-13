Расселл отреагировал на обещание Ферстаппена взять салфетки после жалоб Джорджа в Испании

Британский пилот немецкого коллектива «Мерседес» Джордж Расселл отреагировал на обещание четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена. Ранее тот заявил, что возьмёт салфетки в следующий раз после жалоб Джорджа на инцидент с ним во время гонки на Гран-при Испании.

«Честно говоря, это было довольно забавно. Я действительно рассмеялся над этим (улыбается). Пытался ли он действительно врезаться в меня во время гонки в Барселоне? Макс просто пытался расставить локти и показать, кто здесь босс. Но он ошибся. Йос — босс!» — приводит слова Джорджа Расселла портал ESPN.