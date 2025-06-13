Хэмилтон отреагировал на слухи о возможном увольнении Вассёра

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон дал комментарий относительно слухов о возможном увольнении руководителя команды Фредерика Вассёра. Ранее сразу несколько итальянских изданий опубликовали материалы, где говорилось, что «Скудерия» недовольна главой гоночного коллектива.

«Я полностью поддерживаю Фреда. Определённо, неприятно слышать, что о нём рассказывают такие истории. Мне нравится работать с Фредом. Фред – главная причина, по которой я нахожусь в этой команде. Мы усердно работаем. Да, дела идут не идеально, но, как я уже сказал, я здесь для того, чтобы работать как с командой, так и с Фредом. Я хочу, чтобы он был здесь. Верю, что Фред – тот человек, который должен быть на вершине. В конце концов, все эти слухи – чепуха», — приводит слова Вассёра AP News.

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