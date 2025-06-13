Сайнс уверен, что слухи о возможном уходе Вассёра из «Феррари» лишь преувеличены СМИ

30-летний гонщик британского коллектива «Уильямс» испанец Карлос Сайнс поделился мыслями о слухах насчёт возможного ухода Фредерика Вассёра с поста руководителя итальянской команды «Феррари». Ранее сразу несколько итальянских изданий опубликовали материалы, где говорилось, что «Скудерия» недовольна главой гоночного коллектива.

«Происходит всё то же самое, что и всегда: как только «Феррари» не показывает результаты, СМИ пытаются указать пальцем на того, кто ответственен за это. Поэтому происходит весь этот хаос. У нас с Фредом прекрасные отношения. В прошлом, очевидно, у нас с ним были тяжёлые отношения, когда он отказался продлевать со мной контракт и взял Льюиса Хэмилтона. Тем не менее мы помирились. Я всегда оценивал его хорошо как руководителя команды и человека», — приводит слова Сайнса издание AP News.