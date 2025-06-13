Макс Ферстаппен высказался о своей возможной дисквалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу потенциальной дисквалификации на одну гонку. Сейчас на счету нидерландца 11 штрафных баллов. В случае получения ещё одного он будет автоматически дисквалифицирован на один уикенд.
«С этим ничего не поделаешь. Поэтому нужно просто сосредоточиться и стараться делать всё возможное. Это не изменит моего подхода. Насколько болезненным было бы пропустить гонку? Если подумать, то пропуск гонки – это не идеальный вариант, но и не конец света», — приводит слова Ферстаппена GPblog.
Ранее на вопрос, будет ли справедлива возможная дисквалификация Ферстаппена, ответил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Авария Макса Ферстаппена на старте виртуальной гонки: