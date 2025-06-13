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Расселл раскрыл, чем был удивлён в ситуации с Ферстаппеном после инцидента в Испании

Расселл раскрыл, чем был удивлён в ситуации с Ферстаппеном после инцидента в Испании
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением относительно инцидента с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, который произошёл после рестарта на Гран-при Испании. Впоследствии нидерландец получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

«Очевидно, я бы чувствовал себя совсем по-другому, если бы в итоге сошёл с дистанции. Но приятно видеть, что он взял на себя ответственность. Я был этим немного удивлён», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Напомним, Джордж на Гран-при Испании финишировал на четвёртой позиции. Победу одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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