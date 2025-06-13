Льюис Хэмилтон вспомнил о конфликтах с Фернандо Алонсо в 2007 году

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон вспомнил о своих конфликтах с двукратным чемпионом Фернандо Алонсо в 2007 году, когда они были напарниками в команде «Макларен».

Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2007 году, став самым молодым пилотом, получившим гарантированное место в команде «Макларен». Алонсо же уже был двукратным чемпионом мира на тот момент и присоединился к команде в 2007 году после сезона в «Рено», где в 2006 году он выиграл свой второй титул.

Когда Хэмилтона спросили о его первой победе в Формуле-1, он не постеснялся заверить, что «Макларен» тогда отдавал предпочтение его тогдашнему товарищу по команде Алонсо в первых квалификационных сессиях 2007 года вплоть до прибытия в Канаду.

«В Канаде нам дали одинаковое количество топлива, и я занял поул, а затем выиграл свою первую гонку. Это был один из тех моментов, когда мне приходилось бороться за то, что, по моему мнению, в итоге было правильным.

Моя первая победа здесь была довольно эпичной. Я разговаривал со своими инженерами, и мы смотрели квалификацию 2007 года и мой круг. И это была гонка, где мы заправлялись, и обычно у нас всегда был разрыв в два круга топлива в квалификации. И поскольку Фернандо Алонсо был действующим чемпионом, у него было меньше топлива, чем у меня, и у меня всегда была эта дополнительная десятая секунды в квалификации до этой гонки 2007 года в Канаде», — сказал Льюис во время пресс-конференции, посвящённой предстоящему Гран-при Канады — 2025.