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Валттери Боттас оплатил ужин для ста с лишним сотрудников «Мерседеса»

Валттери Боттас оплатил ужин для ста с лишним сотрудников «Мерседеса»
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Финский гонщик Валттери Боттас пригласил сотрудников «Мерседеса» на традиционный ужин. Боттас является резервистом немецкой команды.

«Здорово вернуться в Монреаль. Я пригласил на ужин всю команду -– это моя ежегодная традиция. Всю команду, более 100 человек. Сколько я заплатил? Это не имеет значения, они это заслужили», — приводит слова Боттаса GPFans.

Гран-при Канады проходит в Монреале с 13 по 15 июня. «Мерседес» в настоящий момент занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 159 очков. Лидером является британская команда «Макларен», на счету которой 362 балла.

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