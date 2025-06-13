Льюис Хэмилтон сделал заявление о своём будущем на фоне сложностей в «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что не думает об уходе из итальянской команды.

«Я буквально только начал работать в этой команде. Я здесь надолго и не испытываю никаких сомнений, поэтому, пожалуйста, перестаньте выдумывать. Я хочу бороться за победы, и нам нужно добиться от машины большей производительности. Да, есть определённые вызовы, но я получаю от них удовольствие», — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 71 очко. Ранее Льюис отреагировал на слухи о возможном увольнении руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра.

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