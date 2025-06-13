«Однажды мы с Оскаром столкнёмся». Ландо Норрис — о противостоянии с Пиастри

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис заявил, что в будущем их противостояние с другим гонщиком команды «Макларен», Оскаром Пиастри, наберёт обороты.

«Отставание в личном зачёте связано с тем, что финиширует всегда тот из нас, кто лидировал в первом повороте. Но это отставание минимальное.

Оскар заметно прибавил. Он сейчас проводит свой третий сезон в Формуле-1, и я знаю, что в это время появляется намного больше уверенности и опыта. Он прекрасно пилотирует на самом высочайшем уровне и не допускает ошибок. Всё, что он сейчас имеет, — заслуженно. Поэтому между нами сейчас идёт такое весёлое соперничество.

Однажды мы с Оскаром столкнёмся в борьбе за позицию. Мы никогда этого не отрицали, что когда-то наступит момент и мы будем сражаться, мы готовы к этому уже. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт. Конечно, мы избегаем столкновений, насколько это возможно. Но бывает, что в гонке это неизбежно», — приводит слова Норриса ABC.