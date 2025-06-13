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Албон предположил, почему юниоры «Ред Булл» испытывают трудности при переходе в команду

Албон предположил, почему юниоры «Ред Булл» испытывают трудности при переходе в команду
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Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мнением о причинах сложностей, которые возникают у гонщиков при переходе в «Ред Булл» из «младшей» команды австрийского коллектива. Ранее «Ред Булл» покинул Лиам Лоусон. Новозеландец покинул австрийскую команду после двух Гран-при нынешнего сезона. Ему на замену пришёл японец Юки Цунода.

«Пилотирование болидов «Ред Булл»— это езда на лезвии ножа. Сложности возникают ещё и потому – хотя, может быть, это моя собственная интерпретация, – что болиды «Рейсинг Буллз» довольно просты в пилотировании. Они довольно хорошо сбалансированы, очень стабильны и придают гонщикам уверенности. Думаю, это вполне естественно, потому здесь всегда новички. «Ред Булл» же почти другая крайность. Пилот пересаживается из одной самых покладистых машин в самую сложную. Таким образом, приходится довольно долго приспосабливаться к двум совершенно разным машинам», — приводит слова Албона Motorsport.

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