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«В этом вся проблема». Тимур Богуславский высказался перед гонкой «24 часа Ле-Мана»

«В этом вся проблема». Тимур Богуславский высказался перед гонкой «24 часа Ле-Мана»
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Российский пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость Тимур Богуславский высказался о предстоящем участии в гонке «24 часа Ле-Мана». Российский спортсмен будет выступать за «БМВ» в классе LMGT3. Партнёрами Тимура по экипажу станут австралиец Яссер Шахин и бразилец Августо Фарфус. Богуславский — единственный российский участник предстоящей гонки.

«Прошла финальная практика. Больше возможностей поменять настройки машины не будет. Гуляли в разные стороны по настройкам – искали максимальную скорость. Сейчас настройка идеальная. По скорости стали проигрывать меньше. Но всё равно 46-я машина [вторая машина их команды] на прямых, конечно, себя увереннее чувствует, и на разгоне особенно. Шансы у «БМВ» на самом деле не грандиозные. Один круг мы можем показать, но вдолгую играть очень тяжело. Сейчас была ночная практика: «Феррари» показывает 3:55. У нас на четыре секунды медленнее. Банально темп у других намного выше, а главное – скорость на прямых быстрее. В этом вся проблема.

Что касается гонки, то завтра ещё раз проведём полный брифинг, распределим план. Скорее всего, я поеду ночью. План таков, чтобы «бронзового» пилота откатать как можно быстрее, чтобы сели с Августо и держались где-то там впереди, а в конце гонки, на последних четырёх часах, скажем так, решали судьбу», — сказал Богуславский в интервью «Чемпионату».

Гонка запланирована на 14-15 июня.

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