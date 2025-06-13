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Расселл рассказал, как встретился с Ферстаппеном после инцидента в Испании

Расселл рассказал, как встретился с Ферстаппеном после инцидента в Испании
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о встрече с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном после инцидента на Гран-при Испании.

«Мы случайно встретились в аэропорту несколько дней назад, но даже не поговорили об этом. Он был там со своей семьёй и новорождённой девочкой. Он был занят тем, что складывал детскую коляску и пытался протащить её через сканер безопасности», — приводит слова Расселла ESPN US.

Напомним, Джордж на Гран-при Испании финишировал на четвёртом месте. Ферстаппен получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки. Победу одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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