Расселл рассказал, как встретился с Ферстаппеном после инцидента в Испании

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о встрече с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном после инцидента на Гран-при Испании.

«Мы случайно встретились в аэропорту несколько дней назад, но даже не поговорили об этом. Он был там со своей семьёй и новорождённой девочкой. Он был занят тем, что складывал детскую коляску и пытался протащить её через сканер безопасности», — приводит слова Расселла ESPN US.

Напомним, Джордж на Гран-при Испании финишировал на четвёртом месте. Ферстаппен получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки. Победу одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол: