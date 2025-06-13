Юки Цунода оценил своё выступление за «Ред Булл»

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о своём выступлении за австрийскую команду. К «Ред Булл» Юки присоединился в нынешнем сезоне перед Гран-при Японии, который состоялся с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил новозеландца Лиама Лоусона, который, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

«Я знаю себя, и сейчас я не в том положении, в котором мог бы находиться. Уверен, что смогу показывать сильные результаты. В предыдущих гонках я кое-что улучшил, особенно в начале сезона. Я бы сказал, что отчасти такая трасса станет перезагрузкой. Всегда легче разобраться, если выступаешь непосредственно на трассе. Но я уверен, что рано или поздно понимание придёт. Так что я пока не слишком тороплю события», — приводит слова Цуноды Autosport.

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