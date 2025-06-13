Ферстаппен объяснил свою публикацию в социальных сетях об инциденте с Расселлом в Испании

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою же публикацию относительно инцидента с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Испании. Нидерландец на следующий день после того эпизода заявил, что его поступок был неправильным.

«В той публикации я поделился своим взглядом на вещи и на то, как сложилась гонка. Неидеально для меня, но таковым было моё заявление. После я вернулся к тому, чтобы наслаждаться своим днём. Каждый совершает ошибки в жизни. Каждый учится на них. Нужно просто двигаться дальше», — приводит слова Ферстаппена издание ESPN US.

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