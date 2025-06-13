Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен объяснил свою публикацию в социальных сетях об инциденте с Расселлом в Испании

Ферстаппен объяснил свою публикацию в социальных сетях об инциденте с Расселлом в Испании
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою же публикацию относительно инцидента с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Испании. Нидерландец на следующий день после того эпизода заявил, что его поступок был неправильным.

«В той публикации я поделился своим взглядом на вещи и на то, как сложилась гонка. Неидеально для меня, но таковым было моё заявление. После я вернулся к тому, чтобы наслаждаться своим днём. Каждый совершает ошибки в жизни. Каждый учится на них. Нужно просто двигаться дальше», — приводит слова Ферстаппена издание ESPN US.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен высказался о своей возможной дисквалификации

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android