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Ферстаппен прервал интервью с журналистом Sky Sports после вопроса об ошибке команды

Ферстаппен прервал интервью с журналистом Sky Sports после вопроса об ошибке команды
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Журналист Sky Sports Тед Кравитц рассказал, как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прервал их интервью после неудобного вопроса.

«Он был не в особо благосклонном настроении из-за инцидента с Расселлом, так что я решил спросить его о неверном решении команды, которое привело к ошибочному сообщению о необходимости вернуть позицию Джорджу. Я задал ему вопрос, который, как я думал, будет ему в плюс и поможет мне понять его раздражение, изначально и ставшее причиной тех роковых полутора минут.

Я спросил у него, что он собирается делать, чтобы улучшить диалог со Стивеном Ноулзом, сменившим Джонатана Уитли в команде, дабы убедиться, что ситуация не повторится. Макс либо не понял меня, либо воспринял мои слова слишком негативно. Он сказал: «Не думаю, что с твоей стороны справедливо обвинять кого-то. Я бы никогда не выделял кого-то для критики в команде».

Что я должен был сделать? Сказать «неназванный представитель команды»? Ему это не понравилось. Он просто сказал, что это было неправильно с моей стороны, и мы закончили интервью», — сказал Кравитц в эфире подкаста Podbook.

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