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«Тебя съедят». Антонелли сравнил Формулу-1 с водоёмом с акулами

«Тебя съедят». Антонелли сравнил Формулу-1 с водоёмом с акулами
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Новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, как он справляется с прессингом после трёх неудачных уикендов.

«У меня было три действительно трудных уикенда, и, честно говоря, в психологическом плане это было нелегко. Быть в Формуле-1 — как находиться в воде, полной акул, и если ты не справляешься, тебя съедят. Поэтому очень важно быть на высоте. Присутствие моего отца рядом помогало мне оставаться в форме, оставаться сосредоточенным

Мы говорим с ним обо всём. Вместе смотрим записи, а затем пересматриваем повторы прошлых лет. Мы пытаемся проанализировать всё, чтобы иметь лучшее представление и улучшать результаты к следующей сессии», — приводит слова Антонелли RacingNews365.

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