Колапинто назвал свою цель на Гран-при Канады

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто рассказал о своих целях на Гран-при Канады.

«У нас как у команды было много взлётов и падений на протяжении всего последнего тройника. Мы не добились желаемых результатов, но видим потенциал и темп, которые есть у машины, когда мы собираем всё воедино. Мы с Пьером провели некоторое время с командой в Энстоуне, чтобы подвести итоги последних гонок и поработать на симуляторе перед предстоящим этапом. Я с нетерпением жду Гран-при Канады в эти выходные и готов вернуться на трассу.

Трасса имени Жиля Вильнёва — та, на которой я никогда раньше не выступал, поэтому для меня будет важно как можно быстрее освоиться на ней, чтобы хорошо подготовиться к квалификации. Погода, скорее всего, сыграет свою роль в выходные, как мы видели в предыдущие годы, так что к этому следует относиться с осторожностью. Цель — провести хороший уикенд и вернуться с очками по обе стороны гаража», — приводит слова Колапинто F1Technical.