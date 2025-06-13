В «Феррари» запретили Хэмилтону обсуждать проблемы, возникшие на Гран-при Испании

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сообщил, что в команде не хотят, чтобы он и Шарль Леклер обсуждали со СМИ проблему, которая возникла на их машинах в ходе Гран-при Испании.

«К сожалению, вчера команда заявила, что не хочет, чтобы мы слишком много говорили об этом. Но у нас обоих были проблемы, которые сильно мешали нам уже с середины гонки. Я не знал, была ли у нас такая проблема, но сказал по радио, что это была самая ужасная машина, которыми я когда-либо управлял, — и это действительно так. В конце гонки я подумал: «Боже, я никогда не испытывал ничего настолько ужасного на протяжении столь длительного времени в гонке».

Только после телевизионных интервью я вернулся к инженерам, и мы узнали, что возникла проблема. Было облегчением узнать об этом, поскольку после этого я уже не чувствовал себя так ужасно», — приводит слова Хэмилтона Total Motorsport.