Стролл: боль мешала мне пилотировать

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о ситуации, случившейся с ним на Гран-при Испании. Ранее в СМИ сообщалось, что Стролл разбил свой шлем об стену после неудачной квалификации в Барселоне.

«Да, конечно, я был сильно расстроен. Но причиной этого было состояние моего запястья в трёх последних гонках начиная с Имолы. Боль очень мешала мне пилотировать. Так что я понимал: в воскресной гонке мне будет сложно, а может, и невозможно выступить. И я был сильно расстроен. Боль была со мной на этапе в Имоле, в Монако. Но в ходе уикенда в Испании боль стала намного сильнее. Однако я перенёс процедуру и уже успел поработать за рулём болида на этой неделе и чувствовал себя хорошо. Так что я уверен в себе», — приводит слова Стролла Speedcafe.

Спортсмен пропускал гонку предыдущего этапа Формулы-1, Гран-при Барселоны, из-за боли в руке и в запястье. В результате Лэнс перенёс операцию.