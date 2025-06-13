Алонсо: меня иногда удивляет то, что некоторые команды называют трудностями

Пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о сложностях, с которыми столкнулась команда в 2025 году.

«Мы не можем уделять слишком много внимания решению текущих проблем с машиной, потому что команда думает о следующем сезоне. Но, пусть сейчас и может быть слишком поздно, мы постараемся провести вторую половину сезона как можно лучше. Это трудно. Сложнее, чем некоторым нашим конкурентам. Они могут быть недовольны тем, что в этом сезоне попали на подиум лишь три или четыре раза. Мы же боремся за выход из первого сегмента квалификации. Так что меня иногда удивляет то, что некоторые команды называют трудностями.

Однако мы всё ещё едины и собраны по максимуму. Мы пытаемся не потерять мотивацию, стараемся бороться за очки на каждом Гран-при. Пока у нас это получается. Не думаю, что в этом году был хоть один уикенд, когда мы были бы недостаточно мотивированы», — приводит слова Алонсо Motorsport.