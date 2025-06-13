Леклер разбил машину в первой тренировке Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил машину в ходе первой тренировки Гран-при Канады. Сессия была остановлена красными флагами.
Леклер заблокировал покрышки на торможении перед третьим поворотом и попробовал проскочить поворот по прямой, однако не оценил ситуацию и врезался во внутреннюю стену в повороте. На машине Шарля повреждена левая часть, в том числе обе подвески с этой стороны.
Фото: Кадр из трансляции
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию первой тренировки Гран-при Канады.
Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 186 очков. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 176 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (137).
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