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Леклер разбил машину в первой тренировке Гран-при Канады

Леклер разбил машину в первой тренировке Гран-при Канады
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил машину в ходе первой тренировки Гран-при Канады. Сессия была остановлена красными флагами.

Леклер заблокировал покрышки на торможении перед третьим поворотом и попробовал проскочить поворот по прямой, однако не оценил ситуацию и врезался во внутреннюю стену в повороте. На машине Шарля повреждена левая часть, в том числе обе подвески с этой стороны.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 1
13 июня 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13.193
2
Александер Албон
Williams
+0.039
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.082

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию первой тренировки Гран-при Канады.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 186 очков. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 176 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (137).

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