«Форд» забрал в WEC руководителя программы Red Bull Powertrains

Руководитель программы Red Bull Powertrains Дэн Сайерс покидает систему, чтобы присоединиться к работе над машинами категории «гиперкаров» в чемпионате мира по гонкам на выносливость в «Форде». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Форд» принимает на себя множество различных задач в гоночном мире, но вернуть их в духовный дом в Ле-Мане было вызовом, от которого я не мог отказаться. Ранее, приведя «Астон Мартин» к многочисленным победам в «Ле-Мане, получить шанс зарабатывать общие награды с «Фордом» — это нечто особенное.

Мне понравилось работать над программой Формулы-1 в «Ред Булл», так что это скорее похоже на присоединение к другой части этой огромной семьи», — подчеркнул Сайерс.