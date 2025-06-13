Ферстаппен — лидер в первой тренировке Гран-при Канады, лучший из «Макларенов» — седьмой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим в первой тренировке Гран-при Канады. Второй результат по итогам сессии показал гонщик «Уильямса» Александер Албон, третьим стал его напарник Карлос Сайнс.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри по итогам сессии стал 14-м, его напарник Ландо Норрис — седьмым.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Феррари» по итогам сессии показал пятое время. Его напарник Шарль Леклер разбил машину в первой половине сессии.
Формула-1. Гран-при Канады. Первая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.13,193
2. Александер Албон («Уильямс») +0,039
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,082
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,342
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,427
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0,438
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,458
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,544
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,624
10. Шарль Леклер («Феррари») +0,692
11. Юки Цунода («Ред Булл») +0,734
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,779
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,809
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,005
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,010
16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,131
17. Оливер Берман («Хаас») +1,327
18. Эстебан Окон («Хаас») +1,412
19. Франко Колапинто («Альпин») +1,452
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1,628