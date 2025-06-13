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Ферстаппен — лидер в первой тренировке Гран-при Канады, лучший из «Макларенов» — седьмой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим в первой тренировке Гран-при Канады. Второй результат по итогам сессии показал гонщик «Уильямса» Александер Албон, третьим стал его напарник Карлос Сайнс.

Лидер чемпионата Оскар Пиастри по итогам сессии стал 14-м, его напарник Ландо Норрис — седьмым.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Феррари» по итогам сессии показал пятое время. Его напарник Шарль Леклер разбил машину в первой половине сессии.

Формула-1. Гран-при Канады. Первая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.13,193

2. Александер Албон («Уильямс») +0,039

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,082

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,342

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,427

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0,438

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,458

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,544

9. Пьер Гасли («Альпин») +0,624

10. Шарль Леклер («Феррари») +0,692

11. Юки Цунода («Ред Булл») +0,734

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,779

13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,809

14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,005

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,010

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,131

17. Оливер Берман («Хаас») +1,327

18. Эстебан Окон («Хаас») +1,412

19. Франко Колапинто («Альпин») +1,452

20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1,628