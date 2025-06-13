Хорнер объяснил, почему Ферстаппена попросили вернуть позицию Расселлу в Испании

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался насчёт ошибки команды во время Гран-при Испании, из-за которой Максу Ферстаппену было сказано вернуть позицию пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу.

«У нас есть свои процессы. Проблема в том, что у нас есть всего один круг на то, чтобы принять верное решение. На видео заметно, что Джордж был впереди. И по радио он заявлял, что Макс обязан вернуть ему позицию. Это было незначительное преимущество. Очевидно, главный аргумент был в том, кто всё-таки контролировал поворот. Джордж бы утверждал, что он, но, как показал болезненный опыт в Джидде, всё дело было в том, где находилась передняя ось.

Дело было передано стюардам. Мы запросили у дирекции гонки их мнение, но ничего не получили, так что нашей задачей было предвосхитить то, что думают три стюарда и гоночный директор. И в этот момент мы решили, что ради двух очков нам стоит уступить позицию. Так что это было решение, которое мы приняли командно», — приводит слова Хорнера RaceFans.