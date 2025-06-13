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Брандл считает, что судьи были снисходительны к Ферстаппену в Испании

Брандл считает, что судьи были снисходительны к Ферстаппену в Испании
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Бывший гонщик Формулы-1, комментатор и эксперт Мартин Брандл считает, что судьи мягко наказали пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за инцидент с Джорджем Расселлом в концовке Гран-при Испании.

«Эта ситуация принесла Ферстаппену три штрафных балла и десятисекундный штраф. Я бы дал ему четыре балла, которые стюарды могли выписать в соответствии с инструкциями, и эквивалент проезда по пит-лейн — 30-секундный штраф.

Я бы не стал выписывать ему чёрный флаг, потому что у вас не было на руках всех фактов. У него были проблемы с рулевым управлением? У него были проблемы с педалью газа? Это важное решение. Отменить чёрный флаг уже нельзя. Но, думаю, стюарды в концовке гонки были к Максу снисходительны», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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