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Вассёр сообщил, что Леклер, скорее всего, пропустит вторую тренировку Гран-при Канады

Вассёр сообщил, что Леклер, скорее всего, пропустит вторую тренировку Гран-при Канады
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что пилот команды Шарль Леклер, вероятно, повредил шасси в ходе аварии в первой тренировке Гран-при Канады и вряд ли сможет выступить во второй сессии свободных заездов.

«Думаю, у нас повреждение шасси, и мы не сможем принять участие во второй тренировке. Нам нужно провести некоторые проверки, но, думаю, для Шарля день закончен», — приводит слова Вассёра The Race.

Леклер заблокировал покрышки на торможении перед третьим поворотом и попробовал проскочить поворот по прямой, однако не оценил ситуацию и врезался во внутреннюю стену в повороте. На машине Шарля повреждена левая часть, в том числе обе подвески с этой стороны.

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