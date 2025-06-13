Вассёр сообщил, что Леклер, скорее всего, пропустит вторую тренировку Гран-при Канады

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что пилот команды Шарль Леклер, вероятно, повредил шасси в ходе аварии в первой тренировке Гран-при Канады и вряд ли сможет выступить во второй сессии свободных заездов.

«Думаю, у нас повреждение шасси, и мы не сможем принять участие во второй тренировке. Нам нужно провести некоторые проверки, но, думаю, для Шарля день закончен», — приводит слова Вассёра The Race.

Леклер заблокировал покрышки на торможении перед третьим поворотом и попробовал проскочить поворот по прямой, однако не оценил ситуацию и врезался во внутреннюю стену в повороте. На машине Шарля повреждена левая часть, в том числе обе подвески с этой стороны.